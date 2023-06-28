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Spor
AA 28.06.2023 19:28

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit 3. Avrupa Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında Neslihan Yiğit, son 16 turuna çıktı.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit 3. Avrupa Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi

Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale'nin grup maçları sona erdi.

H Grubu'nda yer alan Neslihan, Letonya'dan Jekaterina Romanova'yı 2-0 yenerek üçüncü maçını da kazandı ve son 16 turuna yükseldi. Milli sporcunun son 16 turu ve kazanması durumunda çeyrek final müsabakaları yarın oynanacak.

B Grubu'nda yer alan Emre Lale, son maçında İsveç'ten Felix Burestedt'e 2-0 yenildi. Milli sporcu gruptaki üç maçını da kaybederek elendi.

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