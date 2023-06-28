Milli badmintoncu Neslihan Yiğit 3. Avrupa Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi

Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale'nin grup maçları sona erdi.

H Grubu'nda yer alan Neslihan, Letonya'dan Jekaterina Romanova'yı 2-0 yenerek üçüncü maçını da kazandı ve son 16 turuna yükseldi. Milli sporcunun son 16 turu ve kazanması durumunda çeyrek final müsabakaları yarın oynanacak.

B Grubu'nda yer alan Emre Lale, son maçında İsveç'ten Felix Burestedt'e 2-0 yenildi. Milli sporcu gruptaki üç maçını da kaybederek elendi.