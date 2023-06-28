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Spor
TRT HABER/AA 28.06.2023 19:40

Fenerbahçe Kulübü teknik direktör İsmail Kartal anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü teknik direktör İsmail Kartal anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşma sağlandığı paylaşıldı.

"Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor."
 


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