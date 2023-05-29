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Spor
AA 29.05.2023 11:15

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Oyunları'nda zirveyi hedefliyor

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'na kota verilecek Avrupa Oyunları'nda zirveyi hedefliyor.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Oyunları'nda zirveyi hedefliyor
[Fotograf: AA]

Buse Naz, 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'na hazırlıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Turnuvaya günde çift idmanla hazırlanan milli boksör, kota alıp Paris Olimpiyatları'na katılmak ve burada bu kez birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Buse Naz Çakıroğlu, Kastamonu'daki kampa tempolu başladıklarını söyledi. Buse Naz, Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası verildiğini hatırlattı.

"Yaklaşık 7-8 aydır bu turnuva için hazırlanıyoruz. Her şey yolunda. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampımız verimli geçiyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Heyecanlı ve umutluyum"

Buse Naz, Avrupa Oyunları'nın önemine değindi.

"Paris Olimpiyatları için ekstra heyecanlı ve umutluyum. Paris Olimpiyatları'nın ilk ayağı Avrupa Oyunları, burada vize alacağız. Eğer istediğimiz gibi gitmezse önümüzde bir dünya elemesi daha olacak ama ben Avrupa Oyunları'nda 6'da 6 yapacağımızı umuyorum çünkü takım olarak Avrupa'da çok iyi durumdayız. Belli kilolarda seribaşıyız, belli kilolarda da çok iyi ilerleme kaydettik."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Buse Naz, Tokyo Olimpiyatları'nda kendisinin gümüş, Busenaz Sürmeneli'nin ise altın madalya kazandığını hatırlattı.

"Paris'te aldığımız 2 önemli tarihi olimpiyat madalyasını belki 6'da 6 ile taçlandıracağız."

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Buse Naz Çakıroğlu
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