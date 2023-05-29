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Spor
AA 29.05.2023 11:10

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde heyecan devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçlar 30 Mayıs Salı günü başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde heyecan devam ediyor

Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek.

Bu turda Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, rakipleri karşısındaki ilk maçlarını kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:

30 Mayıs Salı:

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

31 Mayıs Çarşamba:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

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