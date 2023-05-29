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Spor
AA 29.05.2023 10:55

TFF 2. Lig gruplarında play-off heyecanı devam ediyor

TFF 2. Lig gruplarında play-off 2. tur ilk maçları 30 Mayıs Salı günü oynanacak.

TFF 2. Lig gruplarında play-off heyecanı devam ediyor

Çift maç üzerinden oynanacak 2. tur karşılaşmalarının rövanşları, 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Play-off'ta 2. turu geçen takımlar, 3. turda gruplarında normal sezonu 2. sırada bitiren ekiplerle karşılaşacak. Üçüncü turda galip gelen iki grubun finalistleri, 1. Lig vizesi alabilmek için yeri daha sonra açıklanacak tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.

Play-off 2. tur ilk maçlarının programı şöyle:

Kırmızı Grup

15.30 1461 Trabzon FK-İskenderunspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Beyaz Grup

20.00 Anagold 24 Erzincanspor-Esenler Erokspor (Erzincan 13 Şubat)

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