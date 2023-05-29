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Spor
AA 29.05.2023 10:10

Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi finali için çalışmalar sürüyor

Başakşehir'deki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi çalışmalar devam ediyor.

Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi finali için çalışmalar sürüyor
[Fotograf: DHA]

Dünyanın en prestijli kabul edilen futbol turnuvalarından biri UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Manchester City ile Inter arasında oynanacak karşılaşma öncesi Başakşehir Belediyesi, stat çevresindeki çalışmalara hız verdiklerini açıkladı.

Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi finali için çalışmalar sürüyor

23 bin metrekarelik etkinlik alanı

80 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Kartoğlu, FPV Drone ile ekiplerin çalışmalarını takip etti. Kartoğlu, 57 bin metrekarelik alanda otopark ve yol çalışması yaptıklarını ifade etti.

"23 bin metrekare alan üzerine kurulacak etkinlik alanlarının da zemin düzleme işlemlerini yapıyoruz. Futbolun kalbi Başakşehir’imizde atacak. Hazırladığımız proje kapsamında aydınlatma direkleri, yaya yolları ve otobüs indirme-bindirme durakları da yapacağız. İlk etap kazı çalışmalarımızı tamamlayarak nitelikli malzemeyle dolgularımıza başladık."

Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi finali için çalışmalar sürüyor

"Taraftarları en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz"

Kartoğlu, etkinlik alanına denk gelen bölümlere 5 bin ton asfalt dökmeyi planladıklarını da söyledi.

"Ülkemize gelen futbol kulüplerinin taraftarlarını en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Bu ülkemiz açısından da önemli bir yere sahip. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 2005 yılında unutulmaz bir maça ev sahipliği yapmıştı. Yine aynı heyecan ve aynı coşkuyla bir final karşılaşmasına daha ev sahipliği yapacak. Başakşehir Belediyesi olarak biz de mesai arkadaşlarımızla birlikte tam kadro sahada olacağız."

Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi finali için çalışmalar sürüyor

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