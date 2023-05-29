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Spor
AA 29.05.2023 10:03

Milli motosikletçiler uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıktı

Milli motosikletçiler, Yunanistan, Slovakya ve Bosna Hersek'te yapılan Avrupa ve Balkan şampiyonalarında podyuma çıkmayı başardı.

Milli motosikletçiler uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıktı

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da bir hafta süren Avrupa Arazi Ralli Kupası'nda M6 sınıfında Süleyman Aydın ikici olurken, M4 sınıfında da Soner Büyükkınacı üçüncülüğü elde etti.

Yunanistan'da düzenlenen Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda Enes Çağan Çakır, ilk kez birinci oldu.

Avrupa Supersport 300 Kupası'nın Slovakya'da yapılan açılış ayağında Mert Konuk ilk yarışı birinci, ikinci yarışı da üçüncülükle tamamladı.

Efe Okur Bosna Hersek'te ikinci oldu

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler EMX85 Motokros Şampiyonası'nda Efe Okur, ikinciliği elde etti. Efe Okur, BMU Motokros Şampiyonası'nı da üçüncü tamamladı.

Öte yandan yurt dışındaki uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil eden Turgut Durukan, Slovakya Pist Şampiyonası'nı ikinci, Çekya Pist Şampiyonası'nı da üçüncülükle bitirdi.

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