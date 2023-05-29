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Spor
AA 29.05.2023 09:40

Trabzonspor Giresunspor deplasmanında

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü ligde kalma mücadelesi veren Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

Trabzonspor Giresunspor deplasmanında
[Fotoğraf: AA arşiv]

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor, 51 puanla 6'ncı, Bitexen Giresunspor ise 34 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Denswil, Dorukhan Toköz ve Gbamin'in sakatlıkları bulunuyor.

240 gündür deplasmanda kazanamıyor

Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

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