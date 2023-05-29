Hafif Sağanak Yağışlı 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.05.2023 11:05

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde sahne alacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ilk haftasında Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile Antalya'da karşılaşacak.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde sahne alacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda yarın saat 17.00'de İtalya-Tayland mücadelesiyle başlayacak turnuvada, günün ikinci mücadelesinde saat 20.00'de Polonya ile Kanada maçı oynanacak.

2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde verecek olan ay-yıldızlı ekip, ilk karşılaşmasında 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftada 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de de üçüncülük elde etti.

İlk hafta maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:

31 Mayıs - Güney Kore-Türkiye (20.00)

1 Haziran - Türkiye-Sırbistan (20.00)

3 Haziran - Türkiye-İtalya (20.00)

4 Haziran - ABD-Türkiye (20.00)

ETİKETLER
Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları
Sıradaki Haber
Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda "Türkiye rüzgarı"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:24
Altını toz haline getirip kıyafetine gizleyen şüpheli yakalandı
11:20
Türk dünyasının gözü Türkiye'deki seçimlerdeydi
11:24
Küçük ev aletleri ithalatındaki gözetim uygulamasına düzenleme
11:15
Filipinler’de Mawar Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
11:10
Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümü
11:07
Tokat'ta dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
İstanbul'un fethinin 570. yılı kutlanıyor
İstanbul'un fethinin 570. yılı kutlanıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ