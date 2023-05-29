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Spor
AA 29.05.2023 11:00

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda "Türkiye rüzgarı"

Karadağ'da düzenlenen 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 45 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda birinci oldu.

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda "Türkiye rüzgarı"

Bar kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 14 altın, 14 gümüş ve 17 bronz madalya alan milli takım, genel klasmanda birinciliği elde etti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Balkan Karate Federasyonuna tekrar üye olmalarının ardından katıldıkları organizasyondan büyük başarıyla döndüklerini belirtti.

Şampiyonaya katılmamaları için her türlü girişimin yapıldığını vurgulayan Uğuz, "Bu, Türk karate camiasının ortak başarıdır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.


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