İtalya Serie A'da 31. hafta maçında Milan, lider Juventus'u ağırladı. İkinci yarının başında 2-0 geriye düşen Milan, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak rakibini 4-2 yendi.

San Siro'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. Konuk Juventus, 47. dakikada Adrien Rabiot ve 53. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2-0 öne geçti. Bu daikadan sonra sahada Milan fırtınası esti.

62. dakikada penaltıdan Zlatan Ibrahimovic, 66. dakikada Franck Kessie, 68. dakikada Rafael Leao ve 81. dakikada Ante Rebic ile fileleri havalandıran Milan, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ikinci yarıda oyuna girdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Juventus 75 puanda kalırken Milan puanını 49'a çıkardı.