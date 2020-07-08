Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" notunu ekledi.