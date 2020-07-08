Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" notunu ekledi.
Etiketler: Galatasaray teknik direktörü Fatih TerimSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 00:49
Sıradaki Haber
Trabzonspor Antalyaspor'u konuk edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz