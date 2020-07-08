Süper Lig'de 31. haftada Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada geri düşüp öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan Trabzonspor şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı.

Mücadelenin 6. dakikadasında ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Ufuk Akyol penaltı atışını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında kazanılan penaltı atışı ile Sosa ile skoru eşitleyen Trabzonspor, 42. dakikada tekrar penaltı atışı kazandı topun başına geçen Sosa durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarının 66. dakikasında Antalyaspor Yekta Kurtuluş ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor mutlak galibiyetle çıktığı maçtan bir puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 62 yapan Trabzonspor lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü. Antalyaspor ise puanını 38'e yükselterek 10. sırada yer aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

ANTALYASPOR PENALTI KAZANDI 7. dakikada Doğukan Sinik, ceza sahasında Badou Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

GOL - ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ 8. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan'ı ters köşeye yatıran Ufuk, takımını 1-0 öne geçirdi.

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE 12. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Ndiaye'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

BİR PENALTI DAHA 14. dakikada VAR kontrolünün ardından Veysel Sarı'nın ceza sahasında topa eliyle dokunduğu tespit edildi. Trabzonspor penaltı atışı kullanacak.

GOL - TRABZONSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 15. dakikada penaltı atışını gole çeviren Sosa, skora yeniden denge getirdi. 1-1

18. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kornere çeldi.

22. dakikada Trabzonspor'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşu üstten auta gitti.

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKELİ ATAK 32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasının sağından içeri gönderdiği topa üç arkadaşı birden dokunamadı.

TRABZONSPOR'DAN ETKİLİ POZİSYONLAR 36. dakikada Novak'ın sol kanattan kullandığı uzun tacına ceza sahasında ters bir vuruş yapan Eren'in kafası üstten az farkla kornere gitti.

MAÇTA ÜÇÜNCÜ PENALTI 42. dakikada VAR kontrolünün ardından Paul Mukairu'nun ceza sahasında Caleb Ekuban'ın ayağına bastığı tespit edildi ve maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 43. dakikada Penaltı atışını gole çeviren Sosa kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

54. dakikada Mukariu'nun ara pasında ceza alanı sağ tarafında Nazim Sangare'nin pasında Blanco'nun dokunduğu top savunmadan döndü. Sangere önünde bulduğu topu tamamlamak istedi ancak bu kez de savunmada Novak, tehlikeyi son anda önledi.

GOL - 66. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, beraberliği sağladı. Nazım Sangare'nin sağdan kullandığı taç atışında, kimsenin dokunamadığı top arka taraftaki Yekta Kurtuluş'un önüne düştü. Bu futbolcu da kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

75. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza alanı içinde Blanco'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.

76. dakikada Blanco'nun geriye doğru çıkardığı topu Nazım Sangare kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, bir kez daha topu kontrol etti.

81. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.

90+4. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Boffin, sağ tarafına gelen topu güçlükle yatarak kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Stat: Medical Park.

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen (Dk. 79 Hosseini), Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye (Dk. 65 Guilherme), Ekuban (Dk. 65 Nwakaeme), Sörloth

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak (Dk. 90+1 Salih Dursun), Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Mukariu (Dk. 58 Yekta Kurtuluş), Doğukan Sinik (Dk. 71 Chico), Amilton, Blanco

Goller: Dk. 8 (Penaltıdan) Ufuk Akyol, Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Fraport TAV Antalyaspor) Dk. 15 ve 43 (Penaltılardan) Sosa (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Veysel Sarı, Dk. 24 Amilton, Dk. 43 Mukariu, Dk. 76 Ufuk Akyol, Dk. 85 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor) Dk. 83 Campi (Trabzonspor)