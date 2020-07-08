Haber Giriş: Kaynak: AA
Danimarka 2021 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası ev sahipliğinden vazgeçti
Danimarka, ev sahipliği yapacağı 2021 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan çekildi.
Uluslararası Cimnastik Federasyonundan (FIG) yapılan açıklamada, Danimarka Cimnastik Federasyonunun Kopenhag'da gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonu düzenlememe kararı aldığı duyuruldu.
Açıklamada, bu kararın FIG'de hayal kırıklığı yarattığı aktarıldı.
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