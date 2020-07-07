MLS'den yapılan açıklamada, Nashville takımında yapılan testler sonucunda 5 oyuncuda koronavirüse rastlandığı için Chicago ile 9 Temmuz Perşembe günü oynanması gereken lig karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.

Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında oynanacak karşılaşma da, 6 Dallaslı oyunucunun testinin pozitif çıkması üzerine ertelenmişti.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, yarın başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.