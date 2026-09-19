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Ekonomi
AA 19.09.2026 13:26

Gümrüklerde 8 ayda 19 bin 247 puro ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığının korunması hedefiyle 8 ayda 202,8 milyon liralık tütün mamulleri ve ilgili malzemelere el koyarken, 19 bin 247 puro ele geçirdi.

Gümrüklerde 8 ayda 19 bin 247 puro ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılık faaliyetini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, tütün mamullerinden tekstil malzemesine kadar birçok kaçak eşyaya el konuluyor.

Özellikle tütün mamulleri ve ilgili malzemelerin kaçakçılığına geçit verilmeyerek vergi kayıplarının önlenmesi, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve kamu sağlığının korunması amaçlanıyor.

8 ayda 119,4 milyon liralık kaçak sigara engellendi

Bu kapsamda, Bakanlık verilerine göre bu yılın ocak-ağustos döneminde, toplam 202 milyon 785 bin 944 liralık tütün mamulleri ve ilgili malzemelere el konuldu.

Yılın 8 ayında ele geçirilen 1 milyon 240 bin 674 sigara paketinin, maddi değeri 119,4 milyon lira oldu.

Bu dönemde 2,4 milyon liralık 1 milyon 51 bin 609 kaçak sigara kağıdı paketine, 4,6 milyon liralık 4 milyon 745 bin 663 paket sigara filtresine geçit verilmedi. Ekipler, 8 ayda ise 2,04 milyon liralık 19 bin 247 adet puroya el koydu.

Gümrükler, teknoloji kalkanıyla güçlendiriliyor

Bakanlık, gümrüklerdeki yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla teknolojik gelişmelerden de etkin şekilde yararlanıyor. Bu kapsamda x-ray tarama sistemleri, yapay zeka destekli risk analizi, araç takip ve kamera sistemleri, gümrük sahalarının güçlendirilmesi için kullanılıyor.

Vatandaşlar da "Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı"nı 7 gün 24 saat ücretsiz arayarak, bildirimde bulunabiliyor.

Bu hattın yanı sıra, Bakanlığın "https://ticaret.gov.tr/onlineihbar" internet adresi de kullanılabiliyor.

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