Premier Lig 34. hafta mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaştı.

Maviler, gol düellosu şeklinde geçen maçı 3-2 kazandı..

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada konuk Chelsea'nin gollerini 6. dakikada Olivier Giroud, 27. dakikada Christian Pulisic ve 71. dakikada Tammy Abraham attı. Ev sahibi Crystal Palace'ın golleri ise 34. dakikada Wilfried Zaha ve 72. dakikada Christian Benteke'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 60'a çıkaran Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını biraz daha artırdı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Crystal Palace ise 42 puanda kaldı.