Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malmö-Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi
[Fotograf: AA]
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile Demir Grup Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belirlendi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı takip etmek isteyen Sivasspor taraftarları, stadyuma E kapısından giriş yapacak. Taraftarlar 17, 18 ve 19. bloklardan karşılaşmayı izleyebilecek.
Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatı ise 20 avro olarak belirlendi.
Taraftarlarımızın Dikkatine— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) August 15, 2022
Bilet satın almak için tıklayınız
https://t.co/JXNX6TdGnX pic.twitter.com/KUtmi0fBS1
Etiketler: Sivasspor Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi
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