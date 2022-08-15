Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atıcılıkta Türk sporcular günü 3 madalyayla tamamladı
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık yarışlarında skeet milli takımı günü 3 madalyayla tamamladı.
Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar ve erkekler skeet yarışlarında Türk sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı
Kadınlar skeet finalinde Sena Can altın madalya uzanan isim oldu.
Erkekler skeet finalinde ise Muhammet Seyhun Kaya gümüş, Mustafa Serhat Şahin bronz madalya elde etti.
Kadınlar atıcılık skeet yarışlarında altın madalya Türkiye’nin!— Konya2021 (@2021Konya) August 15, 2022
The gold medal in the women's shooting skeet races belongs to the Türkiye’s.
Sena Can
Nurlana Jafarova
Mar Hasani #Konya2021 #BirlikGüçtür #UnityIsPower #LunionFaitLaForce pic.twitter.com/ukM0xAcI88
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