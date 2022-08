Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar ve erkekler skeet yarışlarında Türk sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı

Kadınlar skeet finalinde Sena Can altın madalya uzanan isim oldu.

Erkekler skeet finalinde ise Muhammet Seyhun Kaya gümüş, Mustafa Serhat Şahin bronz madalya elde etti.

Kadınlar atıcılık skeet yarışlarında altın madalya Türkiye’nin!

The gold medal in the women's shooting skeet races belongs to the Türkiye’s.



Sena Can

Nurlana Jafarova

