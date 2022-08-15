Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Geleneksel okçulukta milli sporcular 3 madalya kazandı
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda geleneksel okçulukta mücadele eden Türk sporcular günü 3 madalyayla tamamladı.
Saraçoğlu Spor Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar puta atışları finalinde iki Türk sporcu mücadele etti.
Aysun Demirci, müsabakayı 7-4 kazanarak altın, Sena Keçeci ise gümüş madalya kazandı.
Erkekler puta atışlarında ise Oğuz Okçu, bronz madalyanın sahibi oldu.
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