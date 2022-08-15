Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Galatasaray'da Sekidika ile yollar ayrıldı
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Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular için de girişmler devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 2019-20 sezonunda kadroya dahil edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla yollarını ayırdı. Sekidika, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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