Beşiktaş Kulübü futbol yapılanmasında değişikliğe gidiyor.

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getiren siyah beyazlı kulüp, şimdi de Mircea Lucescu’yu futbol işleyişinde söz sahibi yapmak istiyor.

Rumen teknik adamın bilgi ve tecrübesinden faydalanmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi, deneyimli çalıştırıcıyı cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçına davet etti.

Lucescu’ya danışmanlık teklif etmeye hazırlanan Çebi’nin, 74 yaşındaki teknik adamı Beşiktaş’ta görev alması için ikna etmeye kararlı olduğu bildirildi.

Rumen teknik adam görevi kabul etmesi durumunda, transferden alt yapıya kadar birçok konuda söz sahibi olacak.

Sergen Yalçın’ın da, Beşiktaş’ta antrenörlüğünü yapan Lucescu’nun danışman olarak görev almasından memnun olacağı öğrenildi.

Siyah beyazlı yönetimin bu kararı almasında Rumen teknik adamın A Milli Takım’da yaptığı gençleştirme operasyonunun etkili olduğu belirtildi.