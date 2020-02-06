Tarihi boyunca yakaladığı istikrar ile bilinen Barcelona, Pep Guardiola ile Tito Villanova'nın ardından teknik direktörlük konusunda istikrarı bir türlü sağlayamadı.

Son olarak Quique Setien ile anlaşan Barça, sezon içindeki dalgalanmalı performanstan kurtulmayı hedefliyordu ancak bu kez de kulüp içinden gelen tartışma haberleri saha içine gölge düşürdü. Haberlere göre Sportif Direktör Eric Abidal ile takım kaptanı Lionel Messi, yapılan planlamalar konusunda tartışma yaşadı.

Tartışmanın başlama nedenlerinden birinin, Barça'nın geleneğine aykırı olarak genç futbolcuların kiralık olarak verilmesi gösteriliyor. Bu sezon Carlos Alena, Carles Perez ve Todibo gibi genç yetenekler A Takım'dan uzaklaştırıldı ve Dembele ile yola devam edilme kararı alındı. İddiaya göre Malcom da Zenit'e gidince, Messi, "Herkesi gönderdiler. Dembele de sakatlanınca yine kadroda sıkıntı yaşadık" dedi.

Tartışmanın büyüklüğü ise Abidal'in Sport'a verdiği röportajda ortaya çıktı. Abidal, röportajda oyuncuların Ernesto Valverde'den memnun olmadığını ve hiçbir futbolcunun çalışmadığını söyledi. Rakitic ve Arturo Vidal'in de son zamanlarda "bir şeyler yoluna girmeli" açıklamaları, bu iddiaları güçlendirdi.

Takımın bu isteksizliğinin birinci kaynağı ise Lionel Messi olarak gösterilliyor.

Messi üzerindeki "kulübü yönetiyor" baskısının ve oyuncuları etkilediğine dair iddialar, Messi'nin sözleşme yenilemeye yanaşmayacağı söylentilerinin artmasına yol açıyor. Barcelona Yönetim Kurulu'nun da dün yaptığı toplantıda aldığı "Abidal ile yola devam" kararı tüm bu iddiaları güçlendiriyor. İspanyol basınına göre Messi'nin fikri ilk kez bu kadar önemsenmedi.

Son haberlere göre 32 yaşındaki oyuncu, Haziran 2021'de sona erecek sözleşmesini uzatmama yoluna gidebilir.

5 senedir Avrupa kupası kazanamadığı için eleştirilen ve son zamanlarda ayrılan futbolcularla anlaşamadığı haberleri çıkan Arjantinli futbolcu, bu sezon sonunda ayrılmak istediğini belirtmesi halinde ücretsiz olarak başka bir kulüple anlaşabiliyor.

İngiliz basınına göre de Manchester City, Messi'nin kapısını çalarak krizi fırsata çevirmenin planlarını yapıyor.

İspanyol basını çalkalanıyor

Krizin ardından İspanya'da gündem bir anda değişti. AS, Marca ve Mundo Deportivo gazeteleri, krizi manşete taşıdı.