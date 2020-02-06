Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu zorlu mücadele öncesi, taktik çalışmalara ağırlık veriyor.

Yalçın'ın, öncelikle hücumu düşünen bir takımı sahada görmek istediğini, oyuncularla yaptığı toplantılarda dile getirdiği öğrenildi.

Teknik ekip de yapılan antrenmanlarda, hücum organizasyonları üzerinde duruyor.

Ljajic'e özel ilgi

Takımın hücumdaki zenginliğini yaratacak isim ise Adem Ljajic olacak. Sergen Yalçın, Ljajic ile özel olarak ilgileniyor.

4-1-4-1 sisteminden taviz vermeyecek olan 47 yaşındaki teknik adam, Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11’inde büyük bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Kaleyi yine Loris Karius koruyacak.

Defans dörtlüsünü Gökhan, Vida, Ruiz ve Caner’den oluşturmayı düşünen Sergen Yalçın’ın ön liberoda, Elneny’e görev vermesi bekleniyor.

Orta sahanın solunda N’Koudou’nun oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Diaby’nın performansından memnun olmayan Yalçın, sağ kanatta Lens’e görev verebilir.

Ortada ise Atiba ve Adem Ljajic’în formayı alması bekleniyor. Forvette ise kaptan Burak Yılmaz olacak.

Antrenmanlardaki isteği ve temposu ile teknik heyetin beğenisini kazanan Kevın-Prince Boateng’in ise yedek kulübesinde olacağı belirtildi.