TFF'den yapılan açıklamada, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemi aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) sarı-lacivertli kulübe verdiği 125 bin lira para cezasının Tahkim Kurulu tarafından oy birliği onandığı bildirildi.

Kurulun, ayrıca Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'in aldığı 3 müsabakadan men cezasıyla ilgili lacivert-beyazlı kulübün erteleme talebinin reddini ve cezanın oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdığı kaydedildi.