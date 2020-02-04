Beşiktaş'ta sportif direktör arayışı sürüyor
Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Futbol yapılanmasına profesyonelleşerek devam etmek isteyen Beşiktaş'ta sportif direktörlük için girişimler devam ediyor. Yönetimin 1 numaralı adayı Mircea Lucescu.
[Fotoğraf: AA]
Takımı Sergen Yalçın'a emanet eden Beşiktaş yönetimi, sportif direktörlük için görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş yönetimin 100. yılda Lucescu - Sergen ikilisinin önderliğinde gelen başarının yeniden yakalanabileceği görüşünde birleştiği öğrenildi.
Geçen hafta Romanya’da Mircea Lucescu ile bir araya gelen Beşiktaş yönetimin, ilk temasları olumlu geçti. Siyah beyazlılar, düşünmek için süre isteyen tecrübeli futbol adamıyla önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.
Beşiktaş yönetimi, futbolla alakalı alınacak kararlardan, transferlere kadar bir çok konuda yetkiyi Lucescu’ya vermek istiyor.
Etiketler: Beşiktaş sportif direktör Mircea LucescuSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 16:26
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