Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota mücadelesi olan ve Reşt şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Bünyamin Sezer, erkekler 67 kiloda podyuma çıktı.

Milli sporcu, koparmada 128 kiloyla gümüş, silkmede 148 ve toplamda da 276 kiloyla bronz madalya elde etti.

Organizasyonda erkekler 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Celil Erdoğdu ise dereceye giremedi.