Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda milli sporculardan Orhan Şimşek, kick light 63 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Dilara Ertaş (light contact 65 kilo), Hakan Türk (light contact 63 kilo) ve Mihriban Güneri (low kick 60 kilo) ise bronz madalya aldı.