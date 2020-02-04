Milli kick boksçulardan 4 madalya
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kick Boks Milli Takımı, Atina Challenge Turnuvası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda milli sporculardan Orhan Şimşek, kick light 63 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Dilara Ertaş (light contact 65 kilo), Hakan Türk (light contact 63 kilo) ve Mihriban Güneri (low kick 60 kilo) ise bronz madalya aldı.
Etiketler: Kick Boks Milli Takımı Atina Challenge TurnuvasıSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 16:08
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