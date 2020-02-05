Alanyaspor kupada Galatasaray'ı devirdi
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek ikinci maç öncesi kendisine avantaj sağladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-0 kazandı.
20. dakikada Tasos Bakasetas Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol Yunan oyuncunun kupada attığı 4. gol oldu.
Aytemiz Alanyaspor, 55. dakikada Junior Fernandes'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
18. dakikada Jimmy Durmaz ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan çok sert vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü.
GOL - ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ 20. dakikada sağ köşeden kullanılan korneri Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Top Anastasios Bakasetas'ın önünde kaldı. Anastasios Bakasetas bekletmeden topu ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Alanyaspor'da kaleci Marafona yerinde değilken Caulker'ın geri pası kaleye yöneldi, son anda Marafona topu kornere çeldi.
42. dakikada Galatasaray'da Lemina'nın Onyekuru'ya doğru attığı uzun ara pasın şiddeti fazla olunca top auta çıktı.
GALATASARAY'DAN TEHLİKE ATAK 45+1. dakikada Henry Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Younes Belhanda kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısının Akdeniz ekibi 1-0 önde kapattı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
47. dakikada Galatasaray'da Belhanda'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan dışarı gitti.
ALANYASPOR'DAN TEHLİKE ŞUT 49. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Anastasios Bakasetas yerden sert vurdu, kaleci Okan Koçuk gole izin vermedi.
55. dakikada Cisse kaleciyle karşıya şut atmaya hazırlanırken araya giren Marcao topu kornere gönderdi.
GOL - ALANYASPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI 55. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde Steven Caulker kafayla topu Junior Fernandes'e indirdi. Junior Fernandes topu göğsüyle kontrol edip şık bir rövaşatayla golü buldu. 2-0
57. dakikada Galatasaray'da Lemina'nın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye doğru çektiği şut üstten auta çıktı.
63. dakikada Taylan Antalyalı sağ kanattan yerden ceza sahasına gönderdi, Mario Lemina gelişine yerden vurdu kaleci Marafona son anda topu ayaklarıyla kurtardı.
68. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortaya Papiss Cisse bekletmeden vurdu, top yandan auta gitti.
Hakem: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Cem Satman
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Tzavellas, Coulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas (Dk. 82 Musa Çağıran), Bammou (Dk. 46 Junior Fernandes), Cisse (Dk. 71 Mustafa Pektemek).
Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes (Dk. 46 Mariano), Lemina, Taylan, Sekidika (Dk. 62 Adem Büyük), Jimmy Durmaz, Belhanda (Dk. 81 Ömer Bayram), Onyekuru.
Goller: Dk. 20 Tasos Bakasetas, Dk. 55 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Bammou, Dk. 33 Georgios Tzavellas, Dk. 45+3 Steven Caulker, Dk. 50 Ceyhun Gülselam, Dk. 64 Kaan Kanak, Dk. 90+1 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Şener, Dk. 45+3 Taylan, Dk. 64 Adem Büyük, Dk. 76 Jimmy Durmaz, Dk. 79 Lemina, Dk. 90 Ömer Bayram (Galatasaray)