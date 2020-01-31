Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın takımın başına gelmesinden sonra gözler futbol direktörüne çevrildi. Yönetim, futbol şubesini profesyonel yönetmek adına arayışlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Cenk Sümer ve İbrahim Altınsay, Romanya’ya gidip, Mircea Lucescu ile bir araya gelmişti. Rumen futbol adamıyla yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi. Lucescu'nun; altyapıdan, yapılacak transferlere ve futbolun yapılandırılmasına kadar her durumu kapsayacak geniş yetkiye sahip olacağı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin, önümüzdeki günlerde 74 yaşındaki futbol adamıyla yeni bir görüşme yapacağı öğrenildi.