Potada haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi'ne 18., Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17. , Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
1 Şubat Cumartesi:
13.00 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)
15.15 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta-Galatasaray Doğa Sigorta (Akatlar)
20.00 Darüşşafaka Tekfen-Sigortam.net İTÜ Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
2 Şubat Pazar:
13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker)
17.30 Anadolu Efes-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)
20.00 OGM Ormanspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Ankara)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
31 Ocak Cuma:
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)
18.00 Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
18.00 Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ (Mustafa Dağıstanlı)
20.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor (Metro Enerji)
1 Şubat Cumartesi:
13.00 İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)
14.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş TRC İnşaat (Ankara)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
31 Ocak Cuma:
16.30 Anadolu Basket-Semt77 Yalovaspor (TOBB ETÜ)
18.00 1881 Düzce Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
1 Şubat Cumartesi:
14.30 Final Gençlik-Bandırma Kırmızı (Bursa Atatürk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Muradiye)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Kurtdereli)
17.00 Samsunspor-Bornova Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
2 Şubat Pazar:
16.00 Konyaspor-Akhisar Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
16.00 Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (ENKA)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
31 Ocak Cuma:
16.00 Antalya 07 Basketbol-Bosna 34 (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
18.00 Bayraklı Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Mersin Üniversitesi-Fenerbahçe Gelişim (Mersin Üniversitesi)
14.00 Bursa Büyükşehir-Nesibe Aydın (Yıldırım Şahin Başol)
15.00 Yalova VİP-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (90. Yıl)
15.00 Emlak Konut-Edremit Belediyesi Gürespor (Complex İstanbul)
16.30 İstanbul Üniversitesi-Urla Belediyespor (Ahmet Cömert)
17.00 1881 Düzce Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak (Kalıcı Konutlar Merkez)