Kadrosunda 17 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray'ın, lisans talimatnamesine göre bunu 14'e indirmesi gerekiyor.

Kadro planlaması netleşmeye başlayan sarı-kırmızılılar, ilk etapta Fransa'nın Rennes takımıyla anlaşan Steven Nzonzi ile yollarını ayıracak.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Christian Luyindama'nın da sözleşmesi askıya alınacak.

Sarı kırmızılılarda sözleşmesinin dondurulması beklenen bir diğer oyuncu ise Yuto Nagatomo.

Transfer döneminde birçok İtalyan ekibiyle görüşen; ancak bunlardan sonuç alamayan Japon futbolcuya sezonun ikinci yarısında lisans çıkartılmayacak.

Galatasaray, bu şekilde yabancı sayısını 14'e düşürecek ve lisans talimatnamesindeki koşulları yerine getirecek.

Diagne'nin dönüş yolu kapandı

Diğer yandan Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Belçika ekibinin kadrosunda düşünmediği ve kurallar gereği başka takıma da gönderilemeyen Senegalli oyuncunun Galatasaray'a dönme umudu da suya düştü.

Teknik Direktör Fatih Terim'in 28 yaşındaki oyuncunun dönüşünü veto ettiği öğrenildi.