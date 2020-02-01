Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazandı.

Trabzonspor bu sonuçla ligde üst üste dördüncü maçını da kazanarak sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşırken, Fenerbahçe ise ligde dört maç sonra mağlup oldu.

1. dakikada Kruse Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol Alman golcünün Süper Lig'de attığı 5. gol oldu.

16. dakikada Trabzonspor'da Sörloth eşitliği sağlayan golü kaydetti.(1-1) Norveçli golcü Süper Lig'de 16. golünü kaydetti.

32. dakikada Novak Trabzonspor adına farkı 2'ye çıkardı. 2-1

1 maç eksiği olan Trabzonspor bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı. Fenerbahçe ise, 37 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ 1. dakikada Garry Rodrigues orta sahada kaptığı topla ceza sahasına ilerledi ve yerden Max Kruse'ye gönderdi. Max Kruse yerden topu filelerle buluşturdu. 0-1

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE 15. dakikada Gustavo'nun pasıyla ceza sahasında bir anda topla buluşan Kruse'nin vuruşu savunmaya da çarpıp kaleci Uğurcan'ın kucağına gitti.

GOL - TRABZONSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 16. dakikada Caleb Ekuban'ın sol kanattan yaptığı ortayı iki hamlede kontrol eden Alexander Sörloth sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

21. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın ortası kaleci Altay Bayındır'ın kucağında kaldı.

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE 27. dakikada Sörloth'un sol kanattan uzak köşeye doğru yaptığı ortasına Ekuban iyi bir kafa vuruşu yapamadı, top yandan auta gitti.

28. dakikada Yusuf Sarı ceza sahası dışından yerden kaleyi denedi ancak kaleci Altay Bayındır topu rahat bir şekilde kontrol etti.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 32. dakikada Sosa'nın arka direğe yaptığı ortasına Campi kafayı vurdu, içerde yükselen Novak'ın kafa vuruşu ise ağlarla buluştu. 2-1

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

FENERBAHÇE'DEN NET POZİSYON 36. dakikada Muriç'in sağ kanattan uzak direğe yerden ortaladığı topa gelişine vuran Dirar'ın şutu üstten auta çıktı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 42. dakikada Joao Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Alexander Sörloth kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarpıp auta gitti.

FENERBAHÇE KAÇIRDI 43. dakikada Mauricio Isla'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Vedat Muriç yerden sert vurdu ancak kaleci Uğurcan Çakır ön direkte topu kornere çeliyor.

FENERBAHÇE'DEN BİR FIRSAT DAHA 45. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında Muriç'in pasıyla topla buluşan Tolga'nın vuruşunu kaleci Uğurcan bir kez daha kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Trabzonspor Kulübü]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Fenerbahçe'de Kruse'nin ceza sahasının sol çaprazından içeri çevirdiği topu kaleci Uğurcan kontrol etti.

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKELİ ATAK 53. dakikada Pereira sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokuldu, vuruşu Jailson'a çarpıp kornere gitti.

55. dakikada Max Kruse'nin sol kanattan kazanılan serbest vuruşu ceza sahasına ortaladı, topa iyi yükselen Ozan Tufan kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE. 69. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Uğurcan sektirdi, Muriqi'e çarpan top ise direk dibinden auta çıktı.

74. dakikada Fenerbahçe'de Deniz'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Muriç kafayla vurdu, top kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

89. dakikada Jose Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Alexander Sörloth'un kafa vuruşu kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

FENERBAHÇE'DEN NET FIRSAT. 90+1. dakikda Fenerahçe'de Emre'nin ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kruse'nin vuruşunu kaleci Uğurcan müthiş kurtardı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Filip Novak, Jose Sosa, Obi Mikel, Badu Ndiaye (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Yusuf Sarı (Dk. 46 Guilherme), Ekuban (Dk. 67 Daniel Sturridge), Alexander Sörloth.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar (Dk. 63 Deniz Türüç), Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Max Kruse, Garry Rodrigues (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muriç.

Gol: Dk.1 Max Kruse (Fenerbahçe), Dk. 15 Sörloth Dk. 32 Novak (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 7 Badu Ndiaye, Dk. 48 Sörloth, Dk. 84 Hüseyin Çimşir (Trabzonspor Teknik Direktörü), Dk. 86 Sosa (Trabzonspor), Dk. 66 Isla, Dk. 72 Gustavo, Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: 90+5 Gustavo (Fenerbahçe)