Şampiyonluk yolunda kritik bir deplasman maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yükselen bir form grafiğine sahip. Ligde son 4 maçını da kazanan Fenerbahçe, 37 puan ve maç fazlasıyla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında tek futbolcu dışında eksiği bulunmuyor.

Son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında da forma giyemeyecek.

Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de üç futbolcu gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Vedat Muric ve Luiz Gustavo, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

2020'ye iyi başladı

Fenerbahçe, 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptı.

Sarı-lacivertliler, yeni yılda oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı iki maçın birini kazandı, birinde berabere kalarak, rakibini eledi.

Savunma dikkati çekiyor

Fenerbahçe, son 4 resmi maçta rakiplerine gol şansı vermedi.

Süper Lig'de üst üste 2 maçta da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da Hes Kablo Kayserispor'a karşı filelerini korudu.

Kruse ve Muric formda

Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'de hücum ikilisinin performansı taraftarının yüzünü güldürdü.

Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, son 2 maçı da boş geçmedi. Muric, 12 golle takımın bu sezonki en skorer ismi durumunda bulunuyor.

Süper Lig'de son iki maçta takımının galibiyetlerinde attığı gollerle başrol oynayan Alman hücumcu Max Kruse ise yükselen formuyla dikkati çekiyor. Kruse, Süper Lig'de son 6 maçta 4 gol kaydetti.

Deplasman performansı düzelmeye başladı

Fenerbahçe'nin deplasman performansı son maçlarda düzelmeye başladı.

Süper Lig'de bu sezon dış sahada ilk 8 maçında sadece 2 kez kazanabilen sarı-lacivertliler, son 2 karşılaşmada ise bu performansını düzeltti. Fenerbahçe, ligde deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kazanmanın öz güveniyle Trabzon'a gidecek.

Ersun Yanal, kadroyu bozmayacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, kazanan 11'ini bozması beklenmiyor.

Trabzonspor karşısında sarı-lacivertlilerin, muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric.