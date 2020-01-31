Futbolda haftanın programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları oynanacak.
Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, 1 Şubat Cumartesi günü Medical Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)
2 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)
16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kardemir Karabükspor (Eyüp)
13.30 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)
2 Şubat Pazar:
13.00 Bayburt Özel İdare-Bandırmaspor (Bayburt Genç Osman)
13.00 Vanspor FK-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Van Atatürk)
13.00 Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
13.30 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 GMG Kastamonuspor-Niğde Anadolu (Gazi)
Beyaz Grup:
2 Şubat Pazar:
13.30 Manisa FK-Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)
13.30 GMG Kırklarelispor-Hacettepe (Kırklareli Atatürk)
13.30 Pendikspor-Gümüşhanespor (Pendik)
13.30 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Zafer)
13.30 İnegölspor-Zonguldak Kömürspor (İnegöl İlçe)
13.30 Çorum FK-Sancaktepe FK (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-Yılport Samsunspor (Tarsus İlçe)
13.30 Başkent Akademi FK-1922 Konyaspor (Osmanlı)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)
TFF 3. Lig
1. Grup:
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Ci Group Buca-Anagold 24Erzincanspor (İzmir Atatürk)
13.30 Silivrispor-68 Aksaray Belediyespor (Silivri)
13.30 Çankaya FK-Şile Yıldızspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
2 Şubat Pazar:
12.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Manisaspor (Faruk Çelik)
13.00 52 Orduspor-Yomraspor (Ordu 19 Eylül)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor (Sultanbeyli Gölet)
13.30 Tokatspor-Artvinspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Serik Belediyespor-Çatalcaspor (Serik İsmail Oğan)
13.30 Düzcespor-Erzinspor (Düzce 18 Temmuz)
2. Grup:
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Turgutluspor-Kocaelispor (Turgutlu 7 Eylül)
2 Şubat Pazar:
13.00 Cizrespor-Ağrı 1970 (Cizre İlçe)
13.00 Ofspor-Kemerspor 2003 (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
13.30 Belediye Derincespor-Esenler Erokspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
13.30 Fethiyespor-Elazığ Belediyespor (Fethiye İlçe)
13.30 Karşıyaka-Erbaaspor (İzmir Atatürk)
13.30 Kozanspor-1877 Alemdağspor (İsmet Atlı)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
3. Grup:
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Muğlaspor-Somaspor (Muğla Atatürk)
13.30 Halide Edip Adıvarspor-Pazarspor (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Modafen-Osmaniyespor (Alemdağ)
2 Şubat Pazar:
13.00 Medicalpark Batman Petrolspor-Bayrampaşa (Batman Yeni Şehir)
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor (Yeşiltepe)
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Kelkit İlçe)
13.30 Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor (Yozgat Bozok)
13.30 Nevşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Nevşehir Gazi)
13.30 Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği (Gölcük Şehir)