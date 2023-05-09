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Spor
TRT SPOR 09.05.2023 13:03

Lionel Messi Al Hilal ile anlaştı iddiası

Agence France-Presse'in (AFP) son dakika haberine göre Arjantinli yıldız Lionel Messi, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

Lionel Messi Al Hilal ile anlaştı iddiası
[Fotograf: TRT SPOR]

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin PSG'deki geleceği belirsizliğini korurken Agence France-Presse'ten ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Haberde 35 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardığı iddia edilirken bunun dev bir anlaşma olduğuna yer verildi.

Messi geçtiğimiz hafta izinsiz olarak Suudi Arabistan'a gittiği için 2 hafta kadro dışı bırakılma cezası almıştı.

Arjantinli futbolcu bu olaydan sonra sosyal medya hesabı üzerinden takım arkadaşlarından özür dilemişti.

Bu sezon 28 maçta 15 gol atıp, 15 de asist yapan Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

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