Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 09.05.2023 12:16

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı

Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo mavililerde ilk hedef teknik direktör Bjelica'nın ısrarla istediği eski öğrencisi Mislav Orsic'in transferini noktalamak.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Trabzonspor'da transfer hareketliliği şimdiden başladı.

Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren bordo mavililerde ilk hedef Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Mislav Orsic transferini noktalamak.

Hırvat yıldızla görüşmek için kulübünden izin alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Orsic ve menajeriyle bizzat görüşüp anlaşma zemini arayacak.

Bjelica'nın eski öğrencisi Orsic konusunda ısrarcı olduğu ve Karadeniz ekibinin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yapacağı öğrenildi.

Orsic, kış transfer döneminde 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Southampton'a transfer olmuştu.

Kırmızı beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan 30 yaşındaki oyuncu, sadece 5 maçta süre aldıktan sonra kadro dışı bırakılmıştı.

Trabzonspor; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 de santrfor olmak üzere toplamda 6 ile 8 arasında transfer yapmayı planlıyor.

ETİKETLER
Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Ali Koç Jorge Jesus'tan detaylı bir rapor istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
THY, 2023'te 10 bin yeni çalışan almayı planlıyor
13:31
TUSAŞ Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı açıldı
13:30
Kuzey Kore ve Çin'den ilişkileri güçlendirme sözü
13:27
Filistin: Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı organize devlet terörüdür
13:21
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
13:21
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da tutuklandı
Depremzede esnaf konteyner çarşılarda hizmet vermeyi sürdürüyor
Depremzede esnaf konteyner çarşılarda hizmet vermeyi sürdürüyor
FOTO FOKUS
Oy pusulalarının basımı tamamlandı
Oy pusulalarının basımı tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ