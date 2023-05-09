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Spor
İHA 09.05.2023 11:48

"TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" Mersin'de oynanacak

"TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" 10 Mayıs Çarşamba günü futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile düzenlenecek.

"TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" Mersin'de oynanacak
[Fotograf: İHA]

Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor’un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu, 10 Mayıs Çarşamba günü 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Binlerce futbolsever, futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile saat 17.00’de başlayacak anlamlı karşılaşmanın biletleri ücretsiz olacak.

Düzenlenen yardım organizasyonuna teknik direktörler Volkan Demirel (Hatayspor) ve Montella (Adana Demirspor), FIFA kokartlı eski hakem olarak Cüneyt Çakır, eski futbolculardan Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, Yattara, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam ile futbol kariyerine aktif olarak devam eden oyunculardan Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda (Adana Demirspor), Umut Nayir (Ümraniyespor), Erce Kardeşler (Hatayspor) katılacak.

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