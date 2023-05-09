Milli halterciler olimpiyat madalyası hasretini dindirmek istiyor

Ay-yıldızlı sporcular Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal ve Muammer Şahin, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı ve çalışmalarını değerlendirdi.

Yusuf Fehmi, geçen sene Kolombiya'da gerçekleştirilen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda bu branşta uzun bir aradan sonra altın madalya kazanan Türk sporcu olarak tarihe geçtiğini hatırlattı.

"Dünya Şampiyonası'nda 67 kiloda uzun bir aradan sonra altın madalya kazanmanın halter tarihinde de büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Sonrasında önümüzde Ermenistan'da Avrupa Şampiyonası vardı, bu yarışma için 73 kiloya çıkmam gerekiyordu çünkü olimpiyatlar için kota müsabakaları başlıyordu."

Milli halterci, Avrupa Şampiyonası için Çorum'daki son kampta antrenörleri Gökhan Kuşçuoğlu yönetiminde yoğun çalıştıklarını aktardı.

"Ermenistan'da silkmede altın madalyanın sahibi oldum. Ermenistan'da yarışmaya başlamadan önce seremonide Azerbaycan bayrağını yaktılar. Biz bunlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdik, orada büyük bir provokasyon oldu. Sonrasında Azerbaycanlı milli halterciler yarışmadan çekildi. Bizden ilk sahneye çıkacak Cansu Bektaş, Azerbaycanlı sporcu arkadaşlara güzel bir söz vermişti. Cansu, aldığı altın madalyayı Azerbaycan devletine hediye etti. Sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bizi davet etti, çok güzel bir şekilde ağırlandık, 5-6 gün orada kaldık. 'İki devlet tek millet' diyorlar ya aynen bizi kendi sporcularından hiç ayırt etmediler, öyle ağırladılar. Azerbaycan bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz."

Yusuf Fehmi, 2024 Paris Olimpiyatları sürecinde iyi ilerlediğini, olimpiyat yolunda kota puanı veren grand slam organizasyonuna da katılacağını aktardı.

"Olimpiyat için düşünülen bir sporcuyum, şu anda kotayı alamasam da iyi yol katediyorum. 73 kilo sıkletini daha yeni gördüm. Kısa bir zamanımız kaldı, tabii ki de çok çalışacağız. Halterde uzun bir aradan sonra olimpiyat altın madalyasını ülkeme getirmek istiyorum. Kendimi kanıtlamak, olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı tekrar okutmak istiyorum. Uzun bir zamandan beri olimpiyatlarda altın madalya gelmedi. İnşallah o benden gelir."

Kaan Kahriman, Ferdi Hardal ve Muammer Şahin'in de gözü olimpiyatlarda

Avrupa Şampiyonası'nda 67 kiloda koparmada gümüş, toplamda bronz madalyanın sahibi olan Kaan Kahriman, hedeflerini anlattı.

"Avrupa'da şampiyonluk, gençler Avrupa, gençler dünya rekorunu kırmak istiyordum ama yapamadım. Sene sonunda Büyükler Dünya Şampiyonası'nda geçen sene yapamadığımı bu sene yapmak ve madalya kazanmak istiyorum."

Kaan, memleketi Antalya'da yapılacak 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da madalyalar kazanmak istediğini belirtti.

"Paris Olimpiyatları hedefim her zaman devam ediyor, 73 kiloda Paris'e gidip en güzel madalyayı ülkemize armağan etmek istiyorum."

Ermenistan'daki organizasyonda 67 kiloda silkmede gümüş madalya elde eden Ferdi Hardal hedeflerini anlattı.

"Geçen sene 61 kiloda yarışmıştım ve üçüncü olmuştum. Burada 67 kiloda gümüş madalya kazandım. Bu sıklete yeni çıkmama rağmen daha da iyi olacağıma inanıyorum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, orada da ülkeme madalya getirmek istiyorum. Onun için çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Olimpiyat hedefim devam ediyor, yoğun çalışıyoruz ama madalyayı görünce her şeye değiyor."

Avrupa Şampiyonası'nda koparmada gümüş madalya alan milli halterci Muammer Şahin, Dünya Şampiyonası hedeflerini anlattı.

"Halterde en zor sıkletlerden 55 kiloda yarışıyorum. Avrupa Şampiyonası'nın Ermenistan'da olması enerjiyi yükseltmişti. 2021 yılında da dünya üçüncüsü olmuştum, halterde tarihi başarılar elde ediyoruz. Önümüzde güzel bir gelecek var, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, devletimiz de Ermenistan'da bize büyük bir koruma sağladı. İnşallah bu başarılarımız katlanarak artacak. Önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda hedefim şampiyonluk."