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Spor
AA 09.05.2023 11:12

Trabzonspor sahasında başarılı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

Trabzonspor sahasında başarılı

Bordo-mavililer, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda sahasında yaptığı toplam 22 maçın sadece 2'sini kaybetti.

Karadeniz ekibi, 22 mücadelenin 15'inden galibiyetle ayrılırken 5 karşılaşmada berabere kaldı.

Ligde 2,12 puan ortalaması

Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 34 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki 16 lig maçının 10'unda galip gelirken 2 karşılaşmada kaybetti, 4 maçta ise sahadan eşitlikle ayrıldı.

Sahasında 2,12 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, deplasmanda ise tam ters bir grafik ortaya koyarak 15 maçta 14 puan topladı ve 0,93 gibi düşük ortalamada kaldı.

Kalesini gole kapadı

Trabzonspor, sahasındaki 22 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapattı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 12 gol yiyerek kalesinde maç başına 0,54 gol gördü.

Avrupa ve kupa performansı

Trabzonspor, iç saha başarısını Avrupa kupalarında da 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak gösterdi.

Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros takımını ise 1-0 yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımını da sahasında 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u kendi evinde 3-0 yendi.

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