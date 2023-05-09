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Spor
TRT SPOR 09.05.2023 10:27

Trabzonspor'da Umut Bozok suskunluğunu bozdu

Trabzonspor'un santrforu Umut Bozok 57 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Gurbetçi futbolcu MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendikleri maçta takımının iki golünü de atarak galibiyetin mimarı oldu.

Trabzonspor'da Umut Bozok suskunluğunu bozdu

Umut Bozok gol yollarındaki suskunluğunu bozdu. Trabzonspor'da beklentilerin uzağında kalan gurbetçi futbolcu MKE Ankaragücü karşısında attığı iki golle bordo mavilileri galibiyete taşıdı.

26 yaşındaki santrfor önce 45+1. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Umut Bozok daha sonra 62. dakika kaydettiği golle de Karadeniz ekibinin sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağladı.

Gurbetçi forvet böylece Trabzonspor'u 5 hafta sonra galibiyetle tanıştırdı. Umut en son 12 Mart'ta Adana Demirspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmada gol sevinci yaşamıştı.

Süper Lig'de 22 maçta 5 golü bulunan başarılı futbolcu geçen sezon Kasımpaşa formasıyla lig'de 38 maçta 20 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

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