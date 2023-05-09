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Spor
AA 09.05.2023 09:53

Bolu'da Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası sekizli finalleri başlıyor

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final maçları, 10 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Bolu'da Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası sekizli finalleri başlıyor

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Karaçayır Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor ve Tekirdağ Süleymanpaşa takımları mücadele edecek.

Kupada çeyrek final karşılaşmaları 10 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Yarı final maçları 12 Mayıs Cuma günü, final karşılaşması ise 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

10 Mayıs Çarşamba:

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor

15.00 Kastamonu Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor

19.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Görele Belediyespor


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