Bolu'da Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası sekizli finalleri başlıyor

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Karaçayır Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor ve Tekirdağ Süleymanpaşa takımları mücadele edecek.
Kupada çeyrek final karşılaşmaları 10 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Yarı final maçları 12 Mayıs Cuma günü, final karşılaşması ise 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:
10 Mayıs Çarşamba:
13.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor
15.00 Kastamonu Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor
19.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Görele Belediyespor
ŞİMDİ KUPA ZAMANI!— Hentbol Süper Ligleri (@thfsuperligler) May 8, 2023
HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Sekizli Final heyecanı, 10 Mayıs'ta Bolu'da başlıyor.
@YSporkulubu
@gorelehentbol
@izmirbbsk
@GskKastamonu
@konyaaltibld_sk
@TekirdagHentbol
@uskudarbldsporr
@Yenimahalle_SK pic.twitter.com/xccUHnlm6A