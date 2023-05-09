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Spor
AA 09.05.2023 11:35

Şampiyon güreşçi Akbudak depremde hayatını kaybeden güreşçinin ailesini ziyaret etti

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Burhan Akbudak, memleketi Kahramanmaraş'a dönüp depremde hayatını kaybeden güreşçi arkadaşının ailesini ziyaret etti.

Şampiyon güreşçi Akbudak depremde hayatını kaybeden güreşçinin ailesini ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Milli güreşçi Burhan Akbudak, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden güreşçilerden Mehmet Eskisarılı'nın babası Necati Eskisarılı'yı kent merkezindeki iş yerinde ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, eski TİGEM Genel Müdürü ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Hasan Gezginç'in de katıldığı ziyarette, depremde hayatını kaybeden güreşçiler için Kuran’ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi. Ardından üzerinde Akbudak'ın resminin olduğu pasta kesildi.

Fotoğraf: AA

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Kahramanmaraş'ta 9 güreşçiyi kaybettiklerini söyledi.

"Depremin birinci günü Hırvatistan'da maça gitmiştik. Buraya gelirken bir kişinin üzerinden bir taş atsak kardır düşüncesiyle depremin ikinci günü Kahramanmaraş’a geldim. Güreşçi kardeşlerimizi enkaz altından çıkartmak için yardımcı olmaya çalıştım. Tabii yüzyılın afeti. Çok büyük bir felaket. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve 9 güreşçimizin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şampiyonadan sonra da memleketim Kahramanmaraş'a geldim. Bugünde hayatını kaybeden güreşçilerimizden Mehmet Eskisarılı'nın babası Necati Eskisarılı abimizi ziyaret ettik. Buradaki ailelere yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Maddi manevi onların yanındayım. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Altın madalya kazanıp memleketine dönen Akbudak'ı kutlayan Necati Eskisarılı da milli sporcunun ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

“Burhan kardeşime Kahramanmaraş'a altın madalya kazandırdığı için çok teşekkür ederim. Gençlerin örnek alacağı bir sporcu, kendisini canı gönülden kutluyorum. Kendisinin olimpiyat madalyasını almasını çok istiyorum.”

Depremde hayatını kaybeden güreşçi Aslan Ekiz'in babası Ramazan Ekiz de Akbudak'ın kazandığı altın madalya ile yaşadıkları acının az da olsa hafiflettiğini söyledi.

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