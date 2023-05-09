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Spor
TRT SPOR 09.05.2023 12:12

Ali Koç Jorge Jesus'tan detaylı bir rapor istedi

Şampiyonluk yarışında zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi. Ali Koç, Portekizli teknik adamdan detaylı bir rapor istedi.

Ali Koç Jorge Jesus'tan detaylı bir rapor istedi

Bitexen Giresunspor karşısında alınan 1-1’lik beraberlik, Fenerbahçe’de moralleri bozdu. Bu sonuçla, sarı lacivertlilerin lider Galatasaray’la arasındaki puan farkı 5'e çıkmış oldu.

Maçtan bir gün sonra Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. Şampiyonluk yarışında kaybedilen puanlar, futbolcu grubunun ortaya koyduğu oyun ve teknik heyetin performansı konuşulan konular arasındaydı.

Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tecrübeli teknik adamdan tüm detayları içeren genel bir rapor istediği ifade edildi.

Nisan ayının başında, Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş’a 4-2 mağlup olduktan sonra da bir zirve gerçekleşmiş ve ardından devam kararı çıkmıştı.

Teknik kadroya güvendiklerini açıklayan sarı lacivertli yönetim, Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenmanı ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı vermişti.

Diğer yandan Fenerbahçeli idareciler, teknik heyeti son düzlükte kaybedilen puanların tek sorumlusu olarak görmüyor.

Futbolcuların da bu süreçte payı olduğunu düşünen Ali Koç ve kurmaylarının, oyuncuların performansındaki düşüşü de dile getirdiği gelen bilgiler arasında.

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