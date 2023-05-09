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Spor
AA 09.05.2023 12:20

Sivasspor 56 yaşında

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün kuruluşunun 56. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivasspor 56 yaşında

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübünün 9 Mayıs 1967'de temellerinin atıldığını hatırlattı.

"60’lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu’nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmaya başladı. İşte bu ortamda Sivas’ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi ve 9 Mayıs 1967 tarihinde kulübümüzün temelleri atıldı. 56 yıldır taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış Demir Grup Sivasspor’umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla, sorumluluklarıyla ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır."

Otyakmaz, kulübün elde ettiği başarıların sadece Sivas'ın değil, Türkiye'nin de futbol tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"2004 yılında gururla devraldığım bu onurlu görevi samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle yürütmenin gururunu bu anlamlı günde bir kez daha yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, 56 yıllık süreçte camiamızda görev yapmış, kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık duygusuyla Demir Grup Sivasspor'umuzun yanında olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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