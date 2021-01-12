Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 04:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Leo Duarte Başakşehir'de
[Fotoğraf: İHA]
Medipol Başakşehir, Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.
Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.
Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.
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