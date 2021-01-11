Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'de 36 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde 36 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 4-10 Ocak tarihlerinde futbolcu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 593 test sonucunda 36 pozitif vaka tespit edildi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. COVID-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
Sıradaki Haber
Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüsü yendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz