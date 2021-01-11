Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İki kez koronavirüse yakalanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif çıktı.
Geçtiğimiz yılın son günlerinde ikinci kez yeni tip koronavirüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Ahmet Nur Çebi'nin COVID-19 testi negatif sonuçlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da COVID-19 testinin negatife döndüğü aktarıldı.
Öte yandan futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti ve idari personeline uygulanan COVID-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı vurgulandı.
Etiketler: Beşiktaş Koronavirüs
Son Haberler
- 19:41
- 19:32
- 19:26
- 19:19
- 19:11
Sıradaki Haber
Avrupalı kayakçılar Heliski için Kaçkarlar’ı tercih etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz