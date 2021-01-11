Geçtiğimiz yılın son günlerinde ikinci kez yeni tip koronavirüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Ahmet Nur Çebi'nin COVID-19 testi negatif sonuçlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da COVID-19 testinin negatife döndüğü aktarıldı.

Öte yandan futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti ve idari personeline uygulanan COVID-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı vurgulandı.