Maçın 84. dakikasında sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında kart gören Welinton, Domagoj Vida ile birlikte sınırda olan iki futbolcudan biriydi.

Sadece Başakşehir maçında süre almadı

Welinton, bu sezon ligde sadece Medipol Başakşehir maçında süre almamıştı. Mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.