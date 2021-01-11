Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 04:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Welinton, Galatasaray derbisini kaçıracak
Süper Lig’in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş, Antakya Atatürk Stadında karşılaştı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın 84. dakikasında sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisi öncesi cezalı duruma düştü.
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında kart gören Welinton, Domagoj Vida ile birlikte sınırda olan iki futbolcudan biriydi.
Sadece Başakşehir maçında süre almadı
Welinton, bu sezon ligde sadece Medipol Başakşehir maçında süre almamıştı. Mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.
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