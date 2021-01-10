UÇK'nın kararına göre Galatasaray, Çaykur Rizespor'a tazminat ödeyecek.

Tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan transferinde Kayseri Erciyesspor'a ödediği bonservis miktarı olan 1 milyon 200 bin euro olarak belirlendi.

Ayrıca, Oğulcan Çağlayan'a da 6 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Yaz döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu

2019-2020 sezonunun sonunda Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın bir yıllık sözleşme opsiyonununun kullanıldığını açıklamıştı. Oğulcan Çağlayan, kontratını tek taraflı olarak feshetmiş, yaz döneminde ise Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Oğulcan açıklaması

Galatasaray Kulübü, UÇK'nın aldığı karar ile ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

''Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) 5.12.2020 tarihinde A takımı futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. aleyhine Rizespor Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davada aşağıdaki kararları vermiştir.

1. Rizespor'un transferde Galatasaray’ın ayartan kulüp olduğunun tespiti talebi reddedilmiştir.

2. Feshin haksız fesih olduğuna hükmedilerek davalıların 1.200.000 Euro tazminat ödemesine ve Oğulcan Çağlayan'a altı resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir.

UÇK nihai karar mercii olmayıp Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan hukuk ve teamüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için TFF Tahkim Kurulu ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü haklı davalarında mensupları ve sporcularının sonuna kadar her zaman kesinlikle yanında olacaktır''